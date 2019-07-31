ВАШИНГТОН, 31 июл /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система (ФРС), чтобы поддержать уверенный рост американской экономики, понизит на 0,25 процентного пункта базовую ставку до 2-2,25% по итогам заседания управляющих в среду, уверены опрошенные РИА Новости американские эксперты.

Протокол заседания комитета по открытым рынкам ФРС США будет опубликован в среду в 14.00 по Вашингтону (21.00 мск). Многие годы ФРС либо сохраняла, либо повышала ставку. В 2007-2008 годах ФРС понижала ставку до тех пор, пока та не достигла минимальной отметки в 0-0,25% в декабре 2008 года. Эта мера должна была простимулировать рост экономики США, пострадавшей от мирового экономического кризиса.

После того как американская финансовая система оправилась от кризисных тенденций, регулятор во избежание усиления инфляции и "перегрева" экономики перешел к политике стабилизации — ставка вновь начала расти. О последнем поднятии ставки ФРС объявила по итогам заседания в декабре. Регулятор тогда ожидаемо принял решение повысить базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых.

По итогам следующих заседаний ставка находилась на прежнем уровне. Сейчас же аналитики не только не прогнозируют повышения ставки, но некоторые из них уверены, что регулятор начал "игру на понижение" из-за ситуации, сложившейся в глобальной экономике и торговых войн.

Большое влияние на действия американского финансового регулятора оказывают, в частности, решения европейского центробанка. На последнем заседании в июне он сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. При этом на рынке возросли ожидания, что ЕЦБ может и снизить ставку до минус 0,5% в сентябре. В результате столь низких ставок американская нацвалюта (а, следовательно, и товары, производимые в США) теряет конкурентные преимущества.

Руководитель аналитического агентства Smith`s Research & Gradings Терри Смит считает, что "понижение ставки на 0,25 процентного пункта в среду – лишь начало процесса очередного смягчения, который продлится вплоть до окончания выборов в США в 2020 году". По его словам, "вряд ли ФРС возьмет на себя ответственность за погружение американской экономики в рецессию в канун президентских выборов-2020".

Управляющий частными активами американского фонда Sovereign Гари Королев продолжает, что очередного "перегрева" экономики бояться пока не стоит, поскольку "разбег для ее роста есть и существенный". Он считает, что о переходе к политике ужесточения, когда ставку нужно повышать, можно говорить лишь в том случае, если ВВП США будет расти примерно на 4% в год, пока же он растет на примерно 2% в годовом выражении. Поэтому, "несмотря на низкую безработицу они (ФРС) понизят ставку на 25 базисных пунктов (0,25 процентных пункта). Такое решение ФРС примет, поскольку другие индикаторы начинают демонстрировать потенциальное ослабление (роста). Таким образом, регулятор попытается сыграть на опережение", объясняет он.

Эксперт американского института CSIS Скотт Макдоналд согласен с тем, что будет "понижение ставки на 25 базисных пунктов, риторика (ФРС показывает, что) будут повышения и дальше". По его словам, в своих решениях ФРС, в первую очередь, будет отталкиваться "от моделей поведения других мировых центробанков, чтобы не уступить им в вопросе монетарной политики и через контрмеры охладить их экспансию".