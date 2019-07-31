МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Замглавы офиса президента Украины Алексей Гончарук назвал экономические реформы, которые правительство страны намерено осуществить, пишет Bloomberg.

Как тассказал Гончарук, глава Украины Владимир Зеленский намерен провести:

Приватизацию государственных компаний. В частности, речь идет о железнодорожном операторе, почте и банках.



Сокращение дефицита бюджета Украины.

Смягчение правил владения землей. А после переговоров со Всемирным банком власти страны решат, смогут ли иностранцы покупать землю либо объем ее продаж ограничат.

"Банки следует продать в первую очередь. Когда мы продемонстрируем изменения в подходе к приватизации и продажи сельхозземель, когда мы привлечем пару крупных компаний для добычи природных ископаемых, все эти примеры дадут четкий сигнал, что правила изменились", — отметил в интервью агентству Гончарук.

Политик отметил также, что в сентябре текущего года Украина планирует заключить с МВФ новое соглашение взамен существующего, срок действия которого истекает в конце 2019 года.

По словам Гончарука, отмена моратория на продажу земель может увеличить рост ВВП на 0,5-3%. Также он сообщил о том, что до конца 2019 года будет одобрена еще одна реформа. Она касается сельскохозяйственных земель: мера непопулярная в обществе и ранее была отложена.