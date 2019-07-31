МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Evraz в первом полугодии 2019 года нарастил выпуск стали на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,995 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

Выпуск стали во втором квартале вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 3,507 миллиона тонн. Выпуск чугуна в первом полугодии увеличился на 3,9% в годовом выражении — до 5,457 миллиона тонн, во втором квартале — на 1,2% в квартальном выражении, до 2,745 миллиона тонн.

Продажи стальной продукции в первом полугодии выросли на 4,7% — до 6,512 миллиона тонн, включая 2,73 миллиона тонн полуфабрикатов (рост на 8,5%) и 3,782 миллиона тонн готовой продукции (рост на 2,1%). Совокупные продажи за второй квартал составили 3,377 миллиона тонн, увеличившись на 7,7% относительно первого квартала на фоне возросшего спроса.

Общий объем добычи рядового угля за шесть месяцев увеличился на 21,5% — до 13,84 миллиона тонн, производство концентрата коксующегося угля — на 1%, до 8,142 миллиона тонн. Продажи угольной продукции достигли 5,585 миллиона тонн (спад на 0,3% в годовом сопоставлении). Производство железорудного сырья выросло на 4,6% — до 7,169 миллиона тонн.

Добыча угля во втором квартале выросла на 2,2% по сравнению с первым — до 6,996 миллиона тонн. Выпуск концентрата коксующегося угля увеличился на 21%, до 4,458 миллиона тонн вследствие наращивания объемов переработки и более низкого содержания золы. Продажи угольной продукции внешним покупателям возросли на 10,3% — до 2,929 миллиона тонн благодаря большему объему реализации концентрата после перемонтажа лавы на шахте "Алардинская" и увеличению отгрузок в адрес портов Дальнего Востока.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в РФ, США и Канаде. Основными бенефициарами выступают Роман Абрамович (доля голосующих акций 28,77%), а также его партнеры Александр Абрамов (19,41%) и Александр Фролов (9,69%). В 2018 году Evraz сократил выпуск стали на 7,3% — до 13,019 миллиона тонн.