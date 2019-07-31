ВВП еврозоны во II квартале вырос на 1,1% в годовом выражении, лучше прогноза
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Рост ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, во втором квартале 2019 года составил 0,2% в квартальном выражении и 1,1% — в годовом, сообщается в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что в квартальном выражении показатель вырос на 0,2% и на 1% — в годовом.
Безработица в еврозоне в июне сохранилась на уровне мая в 7,5%, говорится в отчете. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июле, по предварительной оценке, замедлилась до 1,1% с июньского уровня в 1,3%. Значение показателя совпало с прогнозом аналитиков.
https://1prime.ru/state_regulation/20190731/830205128.html