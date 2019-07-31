МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Рост ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, во втором квартале 2019 года составил 0,2% в квартальном выражении и 1,1% — в годовом, сообщается в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что в квартальном выражении показатель вырос на 0,2% и на 1% — в годовом.

Безработица в еврозоне в июне сохранилась на уровне мая в 7,5%, говорится в отчете. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июле, по предварительной оценке, замедлилась до 1,1% с июньского уровня в 1,3%. Значение показателя совпало с прогнозом аналитиков.