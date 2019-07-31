ПЕКИН, 31 июл — ПРАЙМ. Делегации США и Китая договорились провести следующий раунд торговых переговоров в сентябре, сообщает агентство Синьхуа.

"Стороны в сентябре в США проведут следующий раунд консультаций на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам", — говорится в сообщении агентства.

Решение было принято по итогам 12-го раунда китайско-американских торговых консультаций, которые проходили в Шанхае 30-31 июля.

Китайскую делегацию возглавлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, американскую — торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин.

"В соответствии с достигнутым лидерами двух стран консенсусом стороны провели откровенный, высокоэффективный и конструктивный обмен мнениями", — сообщает агентство. Отмечается, что делегации также обсудили наращивание закупок Китаем сельхозпродукции из США и создание американской стороной благоприятных условий для этого.

В переговорах также принимали участие министр коммерции КНР Чжоу Шань, председатель ЦБ И Ган, заместитель главы Государственного комитета по развитию и реформам Нин Цзичжэ, а также заместитель министра сельского хозяйства КНР Хань Цзюнь.