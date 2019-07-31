МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Правительство Ирана одобрило проект о переходе с риалов на туманы, что позволит "убрать" четыре нуля в валюте, следует из сообщения на сайте кабмина.

"В ходе заседания правительства, проходившего под руководством президента Ирана Хасана Роухани, был утвержден проект, предложенный центробанком, предполагающий переход национальной валюты с риалов на туманы и отбрасывание четырех нулей", — говорится в сообщении.

Само слово "туман" известно российскому читателю из истории эпохи монгольских завоеваний, но в другой форме — в виде слова "тьма" (монг. тумен), которым обозначили крупную единицу монгольского войска численностью порядка 10 тысяч человек — число с четырьмя нулями.

Проект был утвержден на фоне стремительной девальвации нацвалюты Ирана после того, как в прошлом году — после выхода США из ядерной сделки — доллар фактически подорожал в несколько раз. Текущий рыночный курс, согласно сайту sanarate, составляет около 120 тысяч риалов за доллар, в то время как курс центробанка — 42 тысячи риалов за доллар.

Официальный переход на туманы будет означать, что по рыночному курсу доллар будет стоить 12 туманов. Один туман равен 10 тысячам риалов. Проекту предстоит ратификация законодательными властями страны, в то же время отмечают иранские СМИ.

Отмечается, что целью проекта является сохранение эффективности национальной валюты, а также снижение затрат на процесс печати купюр и устранение проблем, связанных с "большими числами при простых повседневных операциях", подсчетом и транспортировкой больших объемов купюр.

Иранцы в розничной торговле для упрощения подсчетов, как правило, убирают один ноль, а не четыре, обозначая получившуюся стоимость как "туман".