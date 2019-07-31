МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. "Нафтогаз" подал в суд в Гааге иск с требованием взыскать с России 5,2 млрд долларов из-за потери активов в Крыму, сообщила в среду пресс-служба украинской госкомпании. Решение ожидается не ранее конца 2020 года.

Вопрос о компенсации убытков тянется с момента присоединения Крыма к России в 2014 году. В прошлом году третейский суд в Гааге принял решение по иску украинского "Эверест Истейт" и ряда других истцов к России, в котором они требовали компенсацию из-за потери бизнеса в Крыму. По данным украинского информагентства УНИАН, суд назначил компенсацию в размере 159 млн долларов.

В марте глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания выиграла в Гааге иск против РФ о взыскании ущерба в связи с утерей активов в Крыму, компания ожидает решения суда о сумме компенсации в конце 2019 — начале 2020 года. В апреле о решении Гаагского арбитража взыскать с РФ 44,4 млн долларов по аналогичному иску "Укрнафты" сообщала пресс-служба этой компании. В свою очередь Минюст России заявил, что Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене решений по искам украинских компаний.

Ранее в июне стало известно, что украинские инвесторы требуют за активы в Крыму у России несколько миллиардов долларов. На сегодняшний день подано более 10 исков в международный арбитраж.

ОБНУЛИТЬ ДОЛГИ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, это достаточно предсказуемый ход со стороны Украины. Он связан с тем долгом, который Украина до сих пор не возместила российской стороне в размере 3 млрд долларов, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В.Плеханова Екатерина Новикова.

"По сути, украинская сторона пытается найти способ, с помощью которого долг российской стороне может быть аннулирован. Более того, сам иск украинской стороны в европейском суде дает возможность вновь активизировать западных партнеров против России. Именно поэтому данный иск не стоит рассматривать как независимое решение Украины: он был выдвинут только с согласия и одобрения западных партнеров", — поясняет она.

Речь идет о займе, который выдала Украине Россия в декабре 2013 года, и который не возвращает Киев. Эти деньги новые украинские власти называют "взяткой" тогдашнему президенту Виктору Януковичу за отказ от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Однако по всем международным нормам долг является долгом и должен быть погашен.

ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО

Таким образом, политическая игра вокруг активов на территории Украины, а также Крыма, продолжается. "Участники выставляют друг другу требования и по возможности замедляют бизнес на данной территории, а также на сопряженных", — говорит аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

В целом есть шанс, что игра будет длиться, пока одна из сторон не допустит критической ошибки, при которой придется принимать частично или полностью условия противоположной стороны. В связи с этим, действия Украины не могут быть восприняты серьезно: она лишь пешка в этой многоходовой игре, считает Новикова.

Срок до конца 2020 года, который выставил суд по претензиям "Нафтогаза", обусловлен тем, что к этому моменту в российско-украинском конфликте должна наступить ясность, считают эксперты.

"Срок принятия решения могут перенести на еще более далекий горизонт. До этих пор никто никаких компенсаций выплачивать не будет, даже если суд примет какое-то решение", — считает Лукичева.

ГАЗОВЫЙ ТОРГ

Кроме того, как раз сейчас идут переговоры о заключении газового контракта России и Украины взамен нынешнего, срок действия которого истекает в 2019 году. Пока определенности относительно будущего поставок нет. Сообщалось, что Россия предложила Украине на год продлить действующий контракт на транзит газа на существующих условиях на год, обсуждается также возможность создания газотранспортного консорциума для продления транзита и прямых поставок российского газа.

В свою очередь, Украина считает, что это должно быть операторское соглашение относительно мощностей объемом 90 миллиардов кубометров ежегодно, и соглашение о бронировании мощностей (или своп) на 60 миллиардов кубометров ежегодно в среднем в течение 10 лет. России это невыгодно, поскольку за год должны заработать альтернативные маршруты поставок газа, что лишит Украину статуса основного транзитера.

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в июне сообщал, что договорился с главой Минэнерго РФ планировать следующую трехстороннюю встречу на сентябрь. "Судебные иски также являются частью торга. Принципиально вопрос стоит в ключе: будет ли Россия продолжать дотировать Украину и ее политическое руководство или нет. С российской стороны желание отсутствует, и возможности его отстоять имеются", — рассуждает Лукичева. Длиться все это может достаточно долго, так что у нас есть шанс стать зрителями все новых и новых актов этой "судебной драмы".