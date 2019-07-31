МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. "Металлоинвест" во втором квартале 2019 года увеличил выпуск железной руды по сравнению с уровнем предыдущего квартала на 4,8%, до 10,063 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

Рост показателя связан с увеличением производительности в результате переработки руды более высокого качества, а также снижением времени на ремонт оборудования. Производство окатышей за счет увеличения производительности возросло на 5,7%, до 7,23 миллиона тонн, выпуск горячебрикетированного/прямовосстановленного железа (ГБЖ/ПВЖ) — на 0,4%, до 2,029 миллиона тонн.

Выпуск стали в апреле-июне увеличился в квартальном выражении на 5,1%, до 1,246 миллиона тонн, рост связан с проведением реконструкции и горячих испытаний FMF (flexible module furnace, гибкая модульная печь) на предприятии "Уральская сталь" в первом квартале. Производство чугуна возросло на 0,9%, до 684 тысяч тонн.

По итогам второго квартала объем отгрузок железорудной продукции внешним потребителям сохранился практически на уровне предыдущего и составил 6,214 миллиона тонн. Поставки металлургической продукции сократились на 5,8%, до 1,562 миллиона тонн.

"Металлоинвест" является крупнейшей железорудной компанией в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов. "Металлоинвест" в 2018 году увеличил производство железной руды на 0,2% по сравнению с предыдущим годом — до 40,359 миллиона тонн.