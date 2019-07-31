МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в июле выросло на 156 тысяч по сравнению с показателем июня, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 150 тысяч.

Показатель за июнь был пересмотрен до 112 тысяч со 102 тысяч.

В сфере малого бизнеса число рабочих мест в июле выросло на 11 тысяч. Средние компании со штатом 50-499 человек увеличили штат на 67 тысяч мест, а крупные компании создали 78 тысяч новых рабочих мест.

Число занятых в частных строительных компаниях страны в июле поднялось на 15 тысяч, в производственном секторе — выросло на 1 тысячу.