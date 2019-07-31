МОСКВА, 31 июл — Dow Jones. Темпы роста экономики еврозоны вновь замедляются, тогда как в компаниях подсчитывают убытки от возросшей неопределенности перспектив мировой торговли, и это все укрепляет опасения Федеральной резервной системы США относительно последствий ослабления мирового спроса для экономики США.

Замедление активности в еврозоне указывает на слабость мировой экономики в целом во 2-м квартале. В период с апреля по июнь импульс роста США и Китая продолжил угасать. Возможный спад мировой экономики заставляет некоторые центральные банки мира, в том числе и ФРС США, осуществлять новые меры стимулирования или же рассматривать возможность подобного шага.

Председатель ФРС Джером Пауэлл ранее в июле, выступая перед законодателями США, заявил, что слабость активности в Европе и Азии является одной из основных причин смягчения политики ФРС. Как ожидается, в среду по итогам очередного двухдневного заседания ФРС США снизит процентные ставки на четверть процентного пункта.

"Это вызывает у меня самые серьезные опасения", — заявил он.

Слабость экономики еврозоны во 2-м квартале также увеличивает вероятность того, что руководство Европейского центрального банка в сентябре запустит новую программу стимулирования, пытаясь ограничить негативное влияние падения активности в производственном секторе на экономику региона в целом.

Президент ЕЦБ Марио Драги на прошлой неделе заявил, что перспективы экономики еврозоны становятся "все более и более негативными".

"Причины этого в основном связаны с общей неопределенностью, которая сохраняется уже нескольких месяцев, даже больше года, и которая, как я уже неоднократно говорил, связана с торговыми войнами", — сказал он, объявив о подготовке к новой программе стимулирования.

Экономика еврозоны замедляется с начала 2018 года, несмотря на некоторое ускорение активности в 1-м квартале текущего года. Опубликованные в среду данные агентства статистики ЕС свидетельствуют о том, что это восстановление было обманчивым. Во 2-м квартале в годовом исчислении ВВП еврозоны вырос на 0,8% после увеличения на 1,8% в предыдущем квартале. Экономика США во 2-м квартале 2019 года при этом выросла на 2,1%.

Основным тормозом стал производственный сектор, особенно компании Германии и Италии, чьи экономики сильно зависят от производственной активности. Официальные показатели Германии за 2-й квартал еще не были опубликованы, но, согласно расчетам Бундесбанка, ВВП Германии сократился в этот период. Италия представит отчет по ВВП позднее в среду. Темпы роста экономики Франции замедлились во 2-м квартале, как сообщили в агентстве статистики страны во вторник, аналогичная ситуация сложилась и в Испании.

Компании производственного сектора сообщают о том, что ослабление активности отчасти объясняется нежеланием некоторых потребителей размещать крупные заказы, которые могли бы обеспечить загруженность производственных мощностей на месяцы вперед.

"Сейчас мы получаем лишь небольшие краткосрочные заказы и не намерены наращивать запасы, — отмечает Марио Кальдонаццо из Arvedi Group, итальянской компании, занимающейся производством стали. – Ключевой проблемой является торговый конфликт США и Китая, который подпитывает опасения относительно роста пошлин и усиливает неопределенность. Неопределенность — главный враг экономики".

Компании еврозоны надеялись на ослабление этой неопределенности во 2-м квартале, но были разочарованы результатами столь долгожданной встречи президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина в рамках саммита Большой двадцатки в конце июня.

"Многие надеялись на то, что итоги саммита Большой двадцатки позволят принять какие-либо стратегические решения", — отметил Уильям Макдермотт из SAP SE. Его компания, занимающаяся лицензированием программного обеспечения, в последнем квартале столкнулась с падением деловой активности из-за неопределенности ситуации на азиатском рынке.

Разочаровывающие итоги саммита нанесли новый удар по доверию компаний производственного сектора, которое упало в июле до самого низкого за шесть лет уровня. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса, проведенного Еврокомиссией.

Неопределенность торговых перспектив не является единственным источником негативных рисков для производителей в еврозоне. Автомобилестроители подстраиваются под новые правила выбросов углерода, а ожидаемое уменьшение популярности бензиновых двигателей спровоцировало падение продаж на 3,1% за первые шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Выход Великобритании из состава ЕС также является источником волатильности. В преддверии прежней даты Brexit (29 марта) потребители в Великобритании наращивали запасы товаров, опасаясь перебоев с поставками, что спровоцировало рост производства в еврозоне. Во 2-м квартале эта ситуация негативно отразилась на росте экономики еврозоны, так как Brexit был перенесен на 31 октября, а уровень товарно-материальных запасов компаний Великобритании уже был высок.

Теперь же возрастает вероятность того, что Великобритания покинет ЕС без соответствующего соглашения о переходном периоде, и это станет еще одним ударом для компаний производственного сектора еврозоны. Центральный банк Ирландии в среду предупредил о том, что темпы роста экономики Ирландии в следующем году могут замедлиться до 0,7% в случае жесткого Brexit. Если процесс выхода Великобритании из состава ЕС пройдет гладко, то ВВП Ирландии вырастет на 4,1%.

Ситуация в остальных секторах экономки еврозоны немного более позитивна по сравнению с производственным сектором. Опубликованные в среду данные указывают на падение безработицы в еврозоне в июне до 7,5% с 7,6% в мае, что является самым низким уровнем с июля 2008 года. Это представляет собой хороший знак для розничных магазинов и сферы услуг, так как покупательная способность домохозяйств региона растет. Некоторые компании еврозоны, особенно в северной части региона, сообщают о сложностях в поиске новых сотрудников.

"Конкуренция на рынке труда возросла, идет настоящая борьба за талантливых сотрудников", — отмечает Анжелик Шутен из Ohpen.

Другие сектора экономики могут пострадать в случае увольнения сотрудников компаниями производственного сектора, и появляются признаки того, что этот процесс уже начался в Германии.

Опубликованные недавно индикаторы указывают на вероятное замедление экономической активности в еврозоне в начале 3-его квартала. Данные компании IHS Markit свидетельствуют о падении составного индекса менеджеров по снабжению (PMI), индикатора активности в производственном секторе и сфере услуг, в июле.

Слабость инфляции также вызывает опасения у руководства ЕЦБ. В июле она замедлилась до 1,1% с 1,3% в июне, тогда как целевой уровень ЕЦБ расположен немного ниже 2%.

Если ЕЦБ снизит ключевую процентную ставку в сентябре, то он присоединится к другим центральным банкам мира, осуществляющим смягчение денежно-кредитной политики с целью стимулирования роста экономики. Начиная с апреля, центральные банки Новой Зеландии, Индии, Филиппин, ЮАР, России, Турции, Индонезии и Австралии сократили процентные ставки.

Некоторые экономисты сомневаются в том, что центральным банкам удастся оказать реальную поддержку мировой экономике через десять лет после мирового финансового кризиса.

"Мы настроены скептически, — пишет экономист Morgan Stanley Четан Айя. – Ключевым фактором восстановления доверия компаний и роста экономики является решение фундаментальных экономических проблем – уменьшение доли заимствований и окончание торговой войны".

— Автор Paul Hannon, paul.hannon@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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