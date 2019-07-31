МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Росстат на неделе с 23 по 29 июля зафиксировал дефляцию в РФ в 0,1% впервые с сентября 2017 года, с начала года рост цен составил 2,7%, сообщает ведомство.

Последний раз Росстат фиксировал недельную дефляцию на неделе с 28 августа по 4 сентября 2017 года, за неделю до этого дефляция составляла 0,2%. В целом в 2017 году Росстат начал фиксировать недельную дефляцию уже с конца июля, когда три недели подряд она держалась на уровне 0,1%. В 2016 году Росстат дважды сообщал о недельной дефляции — также в последнюю неделю июля и в первую неделю августа. До этого дефляция, также по 0,1%, в России наблюдалась в сентябре 2011 года. В 2018 году недельная дефляция не фиксировалась, минимум — только недельная нулевая инфляция.

"За период с 23 по 29 июля 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,9%. С начала июля он составил 100,2%, с начала года – 102,7% (для сравнения, в июле 2018 года: в целом за месяц – 100,3%, с начала года – 102,4%)", — говорится в сообщении.

За прошедшую неделю цены на сахар-песок снизились на 1,2%, на подсолнечное масло – на 0,3%, на полукопченые колбасы, сосиски, сардельки, маргарин и гречневую крупу — на 0,2%. Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,9%, в том числе на огурцы – 4%, картофель – 3,3%, морковь – 3,2%, лук – 2,5%.

За этот же период помидоры стали дороже на 1,7%, пшено – на 0,6%, яйца куриные – на 0,5%, свинина и мясо курицы – на 0,4%, мороженая рыба и вермишель – на 0,3%, консервы мясные, масло сливочное, сметана, творог жирный и рис – на 0,2%. Цены на автобензин и дизтопливо выросли на 0,1%.

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%. Банк России в июне снизил прогноз по инфляции на 2019 год до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%.