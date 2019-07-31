ВАШИНГТОН, 31 июл — ПРАЙМ. Торговые переговоры США и Китая прошли конструктивно, Вашингтон ожидает продолжения дискуссий в начале сентября, заявили в Белом доме.

Очередной раунд торговых переговоров Китая и США завершился в Шанхае. Китайскую делегацию возглавлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, американскую — торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин. В переговорах также принимали участие министр коммерции КНР Чжоу Шань, председатель ЦБ И Ган, заместитель главы Государственного комитета по развитию и реформам Нин Цзичжэ, а также заместитель министра сельского хозяйства КНР Хань Цзюнь.

"Встречи были конструктивными, и мы ожидаем, что переговоры по торговой сделке продолжатся в Вашингтоне в начале сентября", — говорится в распространенном комментарии Белого дома.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили вопросы прав интеллектуальной собственности, передачи технологий, сельское хозяйство. По заявлению Белого дома, "китайская сторона подтвердила свою приверженность увеличению закупок" сельскохозяйственной продукции США.