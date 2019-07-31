МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Перерасчет пенсий произведут для пенсионеров, работавших в 2018 году, также с 1 августа будет увеличен размер выплат из средств пенсионных накоплений, сообщили в Пенсионном фонде России.

"С 1 августа Пенсионный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров. Он коснется всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы", — говорится в сообщении.

В ПФР пояснили, что августовский перерасчет зависит от размера зарплаты пенсионера в 2018 году. Максимальное увеличение составит 261,72 рубля. Перерасчет получат около 14 миллионов пенсионеров, на это предусмотрено 10,6 миллиарда рублей, добавили в ПФР.

Кроме повышения страховой пенсии, пенсионерам с 1 августа увеличат размер выплат из средств пенсионных накоплений: накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и единовременной выплаты. Такой перерасчет связан с результатами инвестирования средств управляющими компаниями.

"Перерасчет пенсионных накоплений предположительно коснется полумиллиона пенсионеров, включая 29,6 тысячи получателей срочной выплаты и 73,4 тысячи получателей накопительной пенсии", — уточняется в сообщении.

Их ежемесячные пенсии будут увеличены с учетом корректирующего коэффициента по результатам инвестирования за 2018 год, добавляется в сообщении.