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МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Минкомсвязь РФ рассчитывает, что пилотный проект по использованию китайской компанией Huawei российской операционной системы "Аврора" начнется до конца 2019 года, сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов по итогам совещания в Аналитическом центре при правительстве.

Отвечая на вопрос о сотрудничестве Huawei и "Авроры", Мамонов сказал: "Решение на уровне высоких лидеров и правительств было принято, что сближение такое производить надо. Лично у меня нет сомнения, что появятся устройства Huawei, оснащенные платформой "Аврора". Мы надеемся, что наши партнеры выйдут на пилот до конца года".

Замминистра пояснил, что сперва компании подпишут соглашение о неразглашении, затем будет определен перечень устройств, на которых предустановка технологически возможна. "Потом будет речь идти о каком-то пилоте", — добавил он.

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

Google, владеющая мобильной операционной системой Android, уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. Позже минторг США позволил предоставить Huawei временные общие разрешения до 19 августа, которые позволят поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.

Российская мобильная операционная система "Аврора" (до февраля 2019 года называлась Sailfish) разрабатывается компаниями ООО "Открытая мобильная платформа" и ООО "Вотрон", которые с 2018 года входят в группу "Ростелеком". "Аврора" базируется на ядре Linux, при этом поддерживает приложения для Android.