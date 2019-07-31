МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ внесло в Госдуму проект изменений в закон о связи, по которому планируется сократить срок получения разрешения на использование радиочастот до 40 рабочих дней, сообщается на сайте кабмина.

Данным законопроектом предлагается сократить с 55 до 40 рабочих дней срок получения разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского назначения. Как отмечается на сайте правительства, принятие такого закона будет способствовать развитию инфраструктуры связи в России.

Проект закона подготовлен Минкомсвязью для исполнения дорожной карты по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 годы.