МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Рубль растет к евро и в меньшей степени к доллару после решения ФРС США снизить ставку, отыгрывая сползание евро на форексе в район 1,11 доллара – к минимумам с конца мая 2017 года, свидетельствуют данные торгов.

ФРС по итогам заседания 30-31 июля впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку — на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), до уровня в 2-2,25% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.12 мск снижался на 13 копеек до 63,38 рубля, курс евро — на 36 копеек до 70,46 рубля, следует из данных Московской биржи. Евро на форексе сразу после решения ФРС опускался до 1,1088 доллара – минимума с мая 2017 года, отыгрывая неоправдавшиеся ожидания некоторых игроков на снижение ставки ФРС сразу на 50 базисных пунктов.

Доллар при этом на короткое время выходил в небольшой плюс против рубля, однако затем вернулся к снижению на фоне дорожающей в район 65 долларов за баррель нефти. Евро сразу после решения ФРС дешевел до 70,18 рубля.

Многие годы ФРС либо сохраняла, либо повышала ставку. В 2007-2008 годах ФРС понижала ставку до тех пор, пока та не достигла минимальной отметки в 0-0,25% в декабре 2008 года. В 2018 году Федрезерв повышал ставку четыре раза — в марте, июне, сентябре и декабре. Последний раз ставка была повышена в декабре 2018 года на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,5% годовых.