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МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 30-31 июля впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку — на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), до уровня в 2-2,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Многие годы ФРС либо сохраняла, либо повышала ставку. В 2007-2008 годах ФРС понижала ставку до тех пор, пока та не достигла минимальной отметки в 0-0,25% в декабре 2008 года. В 2018 году Федрезерв повышал ставку четыре раза — в марте, июне, сентябре и декабре. Последний раз ставка была повышена в декабре 2018 года на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,5% годовых.

ФРС в своем пресс-релизе отметила, что решение о снижении диапазона процентной ставки связано с глобальным экономическим развитием, а также слабой инфляцией. По мнению регулятора, снижение ставки поддержит рост экономической активности, рынок труда и инфляцию вблизи целевого уровня в 2%, он также отметил сохраняющуюся неопределенность. Большинство членов комитета проголосовали в пользу снижения ставки на 25 базисных пунктов, при этом за сохранение высказались двое представителей.

В релизе регулятора также отмечается, что ФРС будет продолжать отслеживать статданные по рынку труда, инфляции, а также будет обращать внимание на состояние мировой экономики и действовать в соответствии с экономической ситуацией в США. Следующее заседание ФРС состоится 17-18 сентября.