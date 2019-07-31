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МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Рубль растет к евро и снижается к доллару после решения ФРС США снизить ставку, отыгрывая сползание евро на форексе ниже 1,11 доллара – к минимумам с конца мая 2017 года, свидетельствуют данные торгов.

ФРС по итогам заседания 30-31 июля впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку — на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), до уровня в 2-2,25% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.14 мск повышался на 13 копеек, до 63,63 рубля, курс евро — снижался на 30 копеек, до 70,52 рубля, следует из данных Московской биржи. Колебания российского рынка вечером отражают возросшую волатильность на форексе, где евро на фоне решений ФРС и комментариев ее главы Джерома Пауэлла опускался до 1,1065 доллара – минимума с мая 2017 года. Доллар при этом на короткое время подскакивал до 63,82 рубля. Неликвидный вечером евро сразу после решения ФРС дешевел до 70,18 рубля.

Многие годы ФРС либо сохраняла, либо повышала ставку. В 2007-2008 годах ФРС понижала ставку до тех пор, пока та не достигла минимальной отметки в 0-0,25% в декабре 2008 года. В 2018 году Федрезерв повышал ставку четыре раза — в марте, июне, сентябре и декабре. Последний раз ставка была повышена в декабре 2018 года на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,5% годовых.

Неожиданным для рынков стало завершение ФРС программы "количественного ужесточения" на 2 месяца ранее запланированного срока, говорит Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Данный маневр может быть расценен рынками как приближение Федрезерва к возвращению полноценных монетарных стимулов, наращивающих долларовую ликвидность на рынке. Если по итогам конференции главы ФРС вера рынков в дальнейшее активное смягчение политики американского регулятора укрепится, то аппетит на риск усилится, и до конца недели курс будет двигаться в диапазоне 62,7-64,1 рубля за доллар", — оценил он.