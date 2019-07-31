ВАШИНГТОН, 31 июл /ПРАЙМ/. Американские фондовые индексы по итогам торговой сессии в среду продемонстрировали снижение после ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.00 местного времени (23.00 мск), промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,1% — до 26897,74 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 1,10%, до 8182,461 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,80%, до 2989,18 пункта.

До оглашения итогов заседания ФРС все три индекса росли в среднем в пределах 0,1%.

ФРС по итогам заседания 30-31 июля ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых, это снижение стало первым за последние 10 лет. Следующее заседание запланировано на 17-18 сентября. Вместе с этим инвесторы оценивают слова главы регулятора Джерома Пауэлла, который выступает после публикации решения ФРС по ставке.