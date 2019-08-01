МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Многодетные россияне уже получили более 400 миллионов рублей в рамках госпрограммы по субсидированию ипотеки, заявили РИА Новости в пресс-службе правительства.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2017 года объявил о запуске специальной программы ипотечного кредитования под 6% для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок.

В ходе прямой линии в июне глава государства обратил внимание на то, что Минфин не предоставил банкам достаточного финансирования на реализацию льготной программы и поручил до 1 августа принять меры по недопущению необоснованных отказов банков в выдаче или реструктуризации льготной ипотеки.

"В настоящее время в рамках реализации программы субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам для семей, имеющих право на социальную поддержку, выдано более 15 тысяч кредитов, рефинансировано более 4 тысяч кредитов, профинансировано строительство более 700 тысяч квадратных метров жилья в новостройках, предоставлено субсидий из федерального бюджета на сумму более 400 миллионов рублей", — сообщили в пресс-службе правительства.

Всего на реализацию программы субсидирования в 2019 году предусмотрено 9,2 миллиарда рублей, в 2020 году – 11,5 миллиарда рублей, в 2021 году – 11,1 миллиарда рублей, напомнили в ведомстве. В программе субсидирования участвуют 45 банков и госкомпания "Дом.РФ", которым Минфином утвержден лимит на общую сумму 600 миллиардов рублей.