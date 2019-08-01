МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal, приходящийся на акционеров головной компании, по итогам первого полугодия 2019 года составил 33 миллиона долларов против прибыли годом ранее в размере 3,057 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненный убыток на акцию составил 0,03 доллара против прибыли в 2,99 доллара годом ранее. Выручка компании за январь-июнь 2019 года опустилась на 1,8%, до 38,467 миллиарда долларов. Операционная прибыль в отчетный период при этом упала в 6,4 раза, достигнув 611 миллионов долларов.

Во втором квартале компания получила чистый убыток, приходящийся на акционеров головной компании, в размере 447 миллионов долларов против прибыли годом ранее в 1,865 миллиарда долларов. Разводненный убыток в пересчете на одну обыкновенную акцию составил 0,44 доллара против прибыли в 1,83 доллара годом ранее. Выручка компании по итогам периода снизилась на 3,7%, достигнув 19,279 миллиарда долларов. Операционный убыток составил 158 миллионов долларов против операционной прибыли в 2,361 миллиарда долларов годом ранее.

Добыча железной руды в первом полугодии текущего года составила 28,7 миллиона тонн, что на 1,4% ниже показателя годичной давности. За второй квартал компания добыла 14,6 миллиона тонн руды, что на 0,7% больше показателя годичной давности. Производство нерафинированной стали в минувшем полугодии выросло на 2,8%, до 47,8 миллиона тонн, а во втором квартале выросло на 2,6%, до 23,8 миллиона тонн.

"После хорошего 2018 года рыночные условия в первой половине 2019 года были очень тяжелыми, рентабельность нашего стального сегмента оказалась под давлением из-за более низких цен на сталь в сочетании с более высокими расходами на сырье", — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров и гендиректора ArcelorMittal Лакшми Миттала (Lakshmi Mittal).

ArcelorMittal — крупнейшая металлургическая компания мира. Зарегистрирована в Люксембурге. Концерн был образован в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.