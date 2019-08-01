МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Канадская Kinross Gold Corp подписала соглашение о приобретении у компании N-Mining Ltd золоторудного месторождения Чульбаткан в Хабаровском крае за 283 миллиона долларов, сообщает Kinross.

Из общей суммы около 113 миллионов долларов будут выплачены денежными средствами, и акциями Kinross — порядка 170 миллионов долларов. N-Mining также получит право на экономическое участие, эквивалентное 1,5% чистой прибыли металлургического передела (NSR), и отложенные платежи в отношении будущего прироста минеральных запасов. Kinross ожидает закрытия сделки в начале 2020 года.

Исходя из цены на золото в 1200 долларов за унцию, Kinross оценивает срок жизни будущего рудника в 6 лет, общий объем производства — 1,8 миллиона унций при совокупных денежных затратах (AISC) около 550 долларов за унцию. Первоначальные капитальные затраты ожидаются на уровне 500 миллионов долларов. В течение ближайших трех лет Kinross планирует на месторождении комплексную программу геологоразведки, а также планирует подготовить предварительное и основное ТЭО, по завершении которых начать строительство объекта в течение двух лет.

Чульбаткан расположен в промышленно развитом районе имени Полины Осипенко Хабаровского края. Сейчас объем минеральной ресурсной базы оценивается в 3,9 миллиона унций золота в категории исчисленных и 80 тысяч унций золота в категории предполагаемых минеральных ресурсов.

Kinross Gold Corp — канадская золотодобывающая компания с действующими предприятиями и проектами в России, США, Чили, Бразилии, Мавритании и Гане.