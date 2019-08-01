МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Россияне за первое полугодие 2019 года выплатили более 44 миллиардов рублей долгов после ограничения им выезда за рубеж, сообщили журналистам в Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

"В результате применения в том числе временного ограничения на выезд должников из РФ за 6 месяцев 2019 года в рамках 1,6 миллионов исполнительных производств должниками были полностью или частично исполнены обязательства по исполнительным производствам на сумму 44,5 миллиардов рублей", — сообщили в ФССП.

По состоянию на 1 июля 2019 в отношении должников действовали 3,6 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд из страны.