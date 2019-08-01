МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июле опустился до 46,5 пункта с июньской отметки в 47,6 пункта, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что показатель снизится до 46,4 пункта, как показала предварительная оценка.

При этом индекс PMI в области промышленного производства Франции в июле, по окончательным данным, сократился до 49,7 пункта с 51,9 пункта в июне. В Германии за аналогичный период индикатор снизился до 43,2 пункта с июньских 45 пункта. Аналитики ожидали сохранения индикаторов на уровне предварительных оценок (50 пунктов для Франции и 43,1 пункта для Германии).

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.