ПЕКИН, 1 авг — ПРАЙМ. Китайские государственные и частные компании уже заключили новые сделки по закупкам американской сельхозпродукции, и просят власти отменить повышенные пошлины на данный вид импорта из США, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"С 19 июля некоторые китайские предприятия, включая государственные и частные компании, начали направлять американским поставщикам запросы относительно цен и условий по новым закупкам соевых бобов, хлопчатника, свинины, сорго и другой сельскохозяйственной продукции. Согласно имеющейся информации, уже заключены несколько сделок на закупку сельхозпродукции", — сообщил представитель ведомства.

По его словам, "соответствующие предприятия уже подали заявление на исключение данной продукции из списка импортируемых из США товаров, на которые были повышены таможенные пошлины".

Он добавил, что комитет тарификации и классификации при Госсовете КНР в настоящий момент проводит необходимую проверку и оценку в связи с обращением китайских компаний, позже будет принято решение.

Очередной раунд торговых переговоров Китая и США завершился в среду в Шанхае. Китайскую делегацию возглавлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, американскую — торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин.

По итогам переговоров китайская сторона подтвердила свою приверженность увеличению закупок сельскохозяйственной продукции США.