МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Кредиторы выдали первый транш в рамках фабрики проектного финансирования на разработку Удоканского медного месторождения в размере 340 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ВЭБа.

"Это первая выдача по синдицированному кредиту, организованному с использованием механизма фабрики проектного финансирования. Объем первого транша – 340 миллионов рублей, в дальнейшем средства будут направляться в соответствии с утвержденным графиком строительства", — приводятся в сообщении слова первого зампреда ВЭБа Николая Цехомского.

По его словам, синдицированный кредит будет направлен на обеспечение полного цикла работ: поставку основного оборудования обогатительной фабрики, гидрометаллургическое производство, строительно-монтажные работы, создание инфраструктуры, а также поставку вспомогательного оборудования и транспорта.

Общий бюджет проекта составляет около 3 миллиардов долларов, из которых до 1,79 миллиарда долларов привлекается в форме кредита от синдиката банков на срок 12 лет. Участниками синдиката кредиторов являются Газпромбанк, Сбербанк (с долями участия до 650 миллионов долларов) и ВЭБ.РФ (с долей участия до 490 миллионов долларов). При этом ВЭБ выполняет роль кредитного управляющего в синдикате.

"Байкальская горная компания" (БГК, входит в холдинг USM) — оператор проекта освоения Удоканского месторождения, которое является крупнейшим в России и третьим в мире неразработанным месторождением меди. Оценка ресурсов JORC составляет 26,7 миллиона тонн меди, запасы — 15,1 миллиона тонн меди. Оценка запасов по российской классификации — 20,1 миллиона тонн меди; ресурсный потенциал месторождения — 27,3 миллиона тонн меди.

ВЭБ в феврале прошлого года объявил о запуске фабрики проектного финансирования. Предполагается, что в рамках этого нового инструмента долгосрочного инвестирования банки смогут разделить риски проектного финансирования с ВЭБом, что позволит удешевить заемные средства для компаний. Срок проектов ограничен 20 годами. Спонсор или инициатор проекта должен вложить не менее 20% собственных средств.