МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ, Наталья Карнова. В среду стало известно, что Федрезерв, как и ожидали аналитики, впервые за 10 лет снизил базовую процентную ставку — на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), до уровня в 2-2,25% годовых. До этого регулятор либо понижал, либо сохранял ставку.

Объясняя свое решение, ФРС указала на замедление глобальной экономики и слабую инфляцию в стране. По мнению регулятора, снижение ставки поддержит рост экономической активности, рынок труда и инфляцию вблизи целевого уровня в 2%.

Эксперты, опрошенные "Прайм", напоминают, что на горизонте текущего года были ожидания четырех снижений ставок. "Однако вчера глава ФРС Пауэлл четко обозначил, что пока не считает ситуацию в экономике настолько плохой, чтобы текущее снижение стало началом масштабного цикла. Вполне возможно, что ожидания про четыре снижения слишком оптимистичны, и осознание этого привело вчера к спаду на американском фондовом рынке и укреплению доллара", — рассуждает главный аналитик Nordea Bank Татьяна Евдокимова.

Сегодняшние торги на рынке РФ, где и акции, и рубль демонстрируют снижение, также стали закономерным продолжением заданного Федрезервом тренда. Ослабление рубля идет наряду с прочими валютами развивающихся стран и происходит на фоне укрепления доллара до двухлетних максимумов, добавила эксперт.

Снижение ставки на 25 б. п. уже было заложено в котировки и доходности на мировых финансовых рынках, поэтому инвесторы ждали не столько решения ФРС, сколько конкретных намеков на дальнейшее смягчение политики, согласен начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Не получив в данном направлении желаемых сигналов, инвесторы заметно умерили аппетит к риску, что вылилось в снижение мировых финансовых индексов и укрепление доллара", — пояснил он.

СЛЕДИМ ЗА СТАТИСТИКОЙ

Выступая на заседании, Пауэлл обозначил, что регулятор продолжит отслеживать статданные по рынку труда, инфляции, а также обращать внимание на состояние мировой экономики и действовать в соответствии с экономической ситуацией в США. Следующее заседание ФРС состоится 17-18 сентября. Однако на нем, по мнению экспертов, вряд ли произойдут какие-то движения по ставкам.

"Для того, чтобы оценить влияние текущего снижения ставок, полутора месяцев явно мало. А вот в октябре очередное снижение возможно – на те же 25 базовых пунктов, для большего шага необходимы какие-то существенные ухудшения в экономике", — говорит Евдокимова.

По словам Кравченко, курс на дальнейшее смягчение процентной политики в США остается в силе и можно по-прежнему рассчитывать, как минимум, на еще одно снижение ставки до конца текущего года.

В свою очередь, ведущий финансовый аналитик "Алор Брокер" Сергей Рапотьков высказал мнение, что в этом году понижений больше, скорее всего, не будет.

"Рынок рассчитывал на то, что ставка в следующие полгода дойдет хотя бы до 1,5-1,75%, но комментарии Пауэлла свидетельствуют о том, что такой сценарий вряд ли реализуется. ФРС проявляет стойкость на фоне политического давления в пользу снижения ставки, которое оказывает на ведомство президент Дональд Трамп, а тут еще и скорые президентские выборы в США в 2020 году, которые могут поменять расстановку сил", — пояснил он свою позицию.

Эксперты напоминают, что сейчас основная задача ФРС – максимально, насколько возможно, отодвинуть горизонт рецессии. Поэтому регулятор будет следить за статистикой по макропоказателям, наглядно демонстрируя, что готов реагировать на любые изменения. Если индикаторы будут нормальными, то и ставки трогать лишний раз не будут, и доллар останется крепким, а американская экономика продолжит рост, невзирая на замедление в мире.

ДРАЙВЕРЫ ДЛЯ РУБЛЯ

После обнародования решения ФРС, рубль рос к доллару и в меньшей степени к евро, однако в четверг скорректировал это движение.

"Вчерашнее решение ФРС и комментарии ее главы можно уже считать в значительной мере отыгранными на финансовых рынках, и российский рынок не является исключением. Вероятно, уже к началу следующей недели инвесторы переключатся на другие события, однако к теме снижения ставок ФРС будут каждый раз возвращаться с выходом новой макростатистики в США или комментариев официальных представителей ФРС", — считает Кравченко.

"К концу года мы ожидаем увидеть пару доллар/рубль в диапазоне 63-65 рублей, однако не исключаем выхода курса из указанных границ диапазона (как в вверх, так и вниз) в течение указанного периода", — прогнозирует он.

Сходные оценки озвучила и Евдокимова. По ее словам, наиболее вероятный для рубля коридор в обозримой перспективе – 63-64 рубля за доллар. Оснований для выхода из него пока нет, но они могут появиться, в том, числе, из-за санкционной тематики.

В свою очередь, Рапотьков высказал мнение, что у рубля собственные драйверы, которые толкают его вниз по отношению к доллару, даже на фоне снижения резервной ставки.

"Возможно, роль играет политическая нестабильность и ожидания транзита власти, риск усиления санкций, да и в целом развивающаяся экономика, растущая на 1-1.5% в год не может обладать устойчивой и укрепляющейся валютой, это абсурд", — отметил он.

По его мнению, рубль будет стремиться к отметке 70 за доллар на фоне протестной активности в Москве, на фоне санкций, которые могут быть направлены против российского госдолга, да и просто в силу тонкости валютного рынка. Ведь любая госкомпания может обрушить курс, просто закупив доллары на большую сумму для нужд экспорта.