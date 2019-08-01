ЛОНДОН, 1 авг — Dow Jones. Руководство Банка Англии в четверг заявило о том, что сохраняющиеся торговые конфликты продолжат тормозить рост мировой экономики в этом и следующем годах, не предоставив подробной информации о возможных сценариях развития событий в случае резкого и беспорядочного Brexit.

Недавно Борис Джонсон занял пост премьер-министра Великобритании. Он пообещал, что выход страны из состава ЕС состоится 31 октября с соглашением или без, и подобная позиция весьма беспокоит инвесторов, опасающихся последствий жесткого Brexit. Британский фунт на этом фоне упал до самого низкого более чем за 30 лет уровня против доллара США.

В Банке Англии подчеркнули, что в случае жесткого Brexit ключевая процентная ставка может измениться в любом направлении, не вдаваясь при этом в подробности. Руководство центрального банка при этом признало, что инвесторы видят возросший риск подобного развития событий.

Кроме того, в Банке Англии по-прежнему ожидают постепенного повышения ставок, которое позволит сдерживать инфляцию, если жесткого Brexit удастся избежать. В центральном банке считают, что обеспечение гладкого Brexit является основной политической задачей администрации Джонсона.

Прогнозы и перспективы экономики "сильно зависят от развития событий вокруг Brexit", добавили в Банке Англии.

Темпы роста экономики Великобритании резко замедлились во 2-м квартале по сравнению с 1-м кварталом 2019 года, что отражает неопределенность, связанную с Brexit, а также является следствием более широкомасштабного замедления мировой экономики, которое заставило некоторые центральные банки мира, в том числе Федеральную резервную систему и Европейский центральный банк, в корне изменить собственную стратегию и вернуться к снижению ставок.

В среду ФРС США понизила краткосрочные процентные ставки на четверть процентного пункта, чтобы защитить экономику страны от последствий замедления мировой экономики в целом.

Экономика Великобритании росла стремительными темпами в 1-м квартале, так как компании старались удовлетворить спрос потребителей в преддверии намеченного ранее на 29 марта Brexit. Вследствие этого темпы роста экономики страны во 2-м квартале замедлились, о чем свидетельствуют предварительные данные, так как наращивание товарно-материальных запасов в первые три месяца текущего года привело к сокращению новых заказов в последующий трехмесячный период.

Слабость капиталовложений компаний также затормозила рост экономики, так как компании склонны отложить на более поздний срок собственные инвестиционные планы из-за неопределенности перспектив Brexit. Особенно сильно пострадало автомобилестроение, где капиталовложения в течение шести месяцев до июня упали на 70% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные Общества производителей и торговцев автомобилями.

Банк Англии снизил прогноз роста экономики Великобритании на этот и следующий год на фоне слабости мировой экономики. В банке ожидают, что ВВП Великобритании вырастет на 1,3% в 2019 году и 2020 году, тогда как в мае прогнозировалось увеличение на 1,5% и 1.6% соответственно. Мировая экономика при этом, вероятно, вырастет на 3% в этом году, а не на 3,25%, как прогнозировалось ранее.

Пересмотр прогнозов Банка Англии был спровоцирован "несоответствием" сигналов финансовых рынков о стоимости заимствований и ожиданий относительно Brexit. Инвесторы отметили рост риска жесткого Brexit, поумерив свои ожидания относительно перспектив процентных ставок на этот и следующий года. Это повлияло на ожидания руководителей Банка Англии относительно роста инфляции.

— Авторы Jason Douglas, jason.douglas@wsj.com, Paul Hannon, paul.hannon@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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