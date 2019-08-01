МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 июля, выросло на 8 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 215 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста числа заявок до 214 тысяч с первоначального уровня прошлой недели в 206 тысяч. Показатель прошлой недели был пересмотрен до 207 тысяч заявок.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 1,75 тысячи с пересмотренного уровня прошлой недели — до 211,5 тысячи. Уровень прошлой недели был пересмотрен до 213,25 тысячи с 213 тысяч.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 20 июля, выросло на 22 тысячи с уровня пересмотренного показателя предыдущей недели — до 1,699 миллиона человек. Индикатор предыдущей недели был пересмотрен до 1,677 миллиона с 1,676 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.