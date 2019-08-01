МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. И.о. директора департамента финансовых технологий ЦБ РФ Иван Зимин с сегодняшнего дня возглавил его, говорится в сообщении регулятора.

"Приказом председателя Банка России с 1 августа 2019 года директором департамента финансовых технологий Центрального банка Российской Федерации назначен Зимин Иван Вадимович, ранее занимавший должность заместителя директора департамента финансовых технологий", — сказано в сообщении.

Зимин работает в ЦБ с 2015 года, обязанности директора департамента исполнял с июля прошлого года. Благодаря его усилиям был запущен механизм удаленной идентификации клиентов российских банков с помощью биометрии, а также регулятивная "песочница" для апробации новых финансовых сервисов и технологий, требующих изменения правового регулирования.