МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июле снизился до 51,2% с июньских 51,7%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, ожидали роста индикатора до 52%.

Индекс занятости в секторе промышленности страны опустился до 51,7% в сравнении с июньским показателем в 54,5%. Аналитики прогнозировали рост показателя до 53,4%.

Показатель выше отметки в 50% говорит о росте деловой активности в производственном секторе, ниже — о ее спаде.

ISM основан в 1915 году, это крупнейшая в мире ассоциация специалистов, занятых в сфере поставок. Его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров.