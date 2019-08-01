ШАНХАЙ, 1 авг — Dow Jones. Вялый прогресс торговых переговоров между США и Китаем на этой неделе частично стал следствием новой тактики Пекина, который, по всей видимости, считает, что выжидательная позиция поможет ему добиться более выгодного соглашения.

Команды переговорщиков Пекина и Вашингтона в среду провели четырехчасовую встречу после делового обеда накануне. Это была первая личная встреча двух сторон после внезапного завершения переговоров в мае. Представители команд сообщили, что переговоры были конструктивными, а следующий этап состоится в сентябре.

Отправляясь в Шанхай, команда США, возглавляемая торгпредом Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучиным, надеялась на то, что китайская сторона выступит с четким предложением покупки определенного объема сельскохозяйственной продукции США.

Позднее в Белом доме заявили, что Пекин не отказывается от обещаний покупать сельскохозяйственную продукцию, но не предоставил никакой конкретной информации. Министерство торговли Китая при этом заявило, что обе стороны обсуждали необходимость "создания благоприятных условий" для этого со стороны США.

Пекин выражает готовность к переговорам, но, по всей видимости, полагает, что сможет добиться более выгодных условий сделки, если не будет торопиться идти на уступки, отмечают эксперты со стороны Китая и другие осведомленные источники.

Обсуждения условий торгового соглашения продолжается уже год, этот процесс повлек за собой введение многомиллиардных пошлин на импорт, а также усугубил замедление темпов роста экономики Китая. Многие представители властей полагают, что экономика страны приближается к низшей точке цикла. И все же длительные переговоры, вероятно, также начнут создавать неудобства для президента США Дональда Трампа, так как введенные пошлины негативно отражаются на фермерах и потребителях в США накануне очередных президентских выборов.

"Китай может терпеливо ждать", — отметил Мэй Синьюй, аналитик исследовательского центра, сотрудничающего с Министерством торговли Китая. Экономика Китая восстанавливается, тогда как темпы экономики США, вероятно, замедлятся.

"Последствия торговой войны на ее начальном этапе отразились на экономике Китая, но более поздние этапы торгового конфликта оказывают влияние на экономику США", — сказал он.

Президент Трамп, выступая в Вашингтоне во вторник, отметил, что экономика Китая "находится весьма в плачевном состоянии", предположив, что Пекин может отложить переговоры на следующий год, чтобы для начала дождаться результатов президентских выборов. "Проблема с тем, что Пекин тянет время, заключается в том, что если и когда я выиграю президентские выборы, я предложу им более жесткие условия, чем те, которые мы обсуждаем сейчас", — сказал Трамп.

Покупки сельскохозяйственной продукции у США должны были стать актом доброй воли, который позволил перезапустить процесс переговоров. По словам Трампа, президент КНР Си Цзиньпин дал обещание об этих покупках месяц назад, когда два лидера встретились и договорились возобновить торговые переговоры после их внезапного завершения. Причиной этой резкой остановки процесса стали требования США о внесении изменений в законодательство Китая, которое создавало несправедливое конкурентное преимущество китайским компаниям.

Пекин, вероятно, не будет торопиться с покупками больших объемов сельскохозяйственной продукции у США, ожидая уступок со стороны Вашингтона. Ключевым требованием Пекина в настоящий момент является снятие ограничений с компании Huawei Technologies Co., которой запрещен доступ к технологиям США. Трамп ранее заявил, что компаниям США будет разрешено возобновить торговые отношения с Huawei в рамках договоренностей с Си.

"Список организаций нельзя составить за секунду", — заявил Кари Н. Стайнбоуер из Winston & Strawn.

Переговоры внезапно были прерваны в мае, и представители Китая заявили, что для заключения торгового соглашения Вашингтон должен выдвинуть разумные требования в отношении объема закупок для Китая, а также отменить все пошлины на импорт китайских товаров.

Проявляемое Китаем терпение резко контрастирует с позицией Пекина в прошлом году, когда резкое ослабление экономики вызвало беспокойство у Си и высокопоставленных чиновников и заставило их сесть за стол переговоров.

В последние месяцы экономисты и аналитики по запросу властей Китая объезжают провинции и собирают данные, пытаясь оценить, сможет ли экономика страны пережить последствия длительного периода пошлин на импорт. Кроме того, оцениваются возможные последствия вывода американскими компаниями цепочек поставок за пределы территории Китая.

Власти Китая во всеуслышание заявляют, что у них есть достаточно инструментов для поддержания стабильного роста экономики и достижения целевого уровня увеличения ВВП 6%-6,5% в этом году. В рамках ключевого заседания во вторник Политбюро Китая заявило о намерениях властей усилить меры стимулирования для борьбы с "новыми вызовами" экономике Китая.

Лидеры Коммунистической партии также призвали финансовые институты обеспечить производственный сектор долгосрочными программами финансирования, чтобы стабилизировать капиталовложения. Официальный индикатор активности в производственном секторе Китая вырос в июле, но остался на негативной территории, где он находится в течение большей части года.

Некоторые экономисты полагают, что темпы экономики Китая замедлятся еще больше в ближайшие месяц, так как внутренний спрос, особенно со стороны частных компаний, остается слабым. Другие ожидают увеличения расходов Пекином и осуществления других мер поддержки экономики и занятости в преддверии празднования 70-летия правления Коммунистической партии 1 октября.

Несмотря на рост показателей в июле, экономист Ларри Ху из Macquarie Group отмечает, что "экономика Китая находится в середине цикла снижения, и самое худшее еще впереди".

Занятость является одним из важных приоритетов властей Китая, тогда как компании сокращают сотрудников на фоне замедления внутренней активности, ослабления мирового спроса и введенных США пошлин на импорт. С прошлого июля около пяти миллионов китайцев лишились работы, причем 1,9 млн человек пострадали из-за пошлин, согласно расчетам China International Capital Corp. Эти расчеты производились на данных, собранных по май включительно. Затем США осуществили повышение пошлин на китайские товары на сумму 200 млрд долларов с 10% до 25%.

Введенные обеими сторонами пошлины негативно отражаются на деятельности компаний обеих стран, и власти, вероятно, рано или поздно подпишут торговое соглашение. "Не в их интересах слишком затягивать конфронтацию", — считает Эрик Чжэн, председатель Торговой палаты США в Шанхае. "Обе стороны страдают, и продление этих страданий нецелесообразно", — добавляет он.

— Автор Chao Deng, Chao.Deng@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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