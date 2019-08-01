МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. НПО "Альтаир" Романа Троценко стало крупнейшим акционером Petropavlovsk plc, выкупив 22,4% акций, следует из сообщения золотодобывающей компании.

В частности, приобретенный пакет включает 13,3% акций золотодобытчика, а также 9,06% акций (или 300 миллионов голосующих бумаг), которые в настоящее время переданы по сделке РЕПО германской дочке ВТБ (срок окончания — конец 2019 года). Кроме того, покупателю дополнительно были переданы конвертируемые облигации компании с погашением в 2024 году, представляющие 5,97% её акций.

Ранее данным активом владела Fincraft Holdings Ltd., подконтрольная казахстанскому бизнесмену Кенесу Ракишеву. В июле этого года, как сообщала сама золотодобывающая компания, он договорился о продаже своих 22,4% акций в Petropavlovsk организации Троценко. Цена сделки оценивалась как близкая к рыночной.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — "Покровский рудник", "Пионер", "Маломыр" и "Албын". В 2018 году компания снизила производство золота на 4%, до 422,3 тысячи унций. Прогноз производства на 2019 год — 450-500 тысяч унций.