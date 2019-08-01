ВАШИНГТОН, 1 авг — ПРАЙМ. Сенат США одобрил законопроект по бюджету, а также по продлению на два года срока наступления потолка госдолга страны, о чем свидетельствуют итоги голосования.

Ранее этот законопроект был одобрен палатой представителей США. Теперь этот документ направлен на подписание президенту США Дональду Трампу.

Ранее Трамп, а также лидеры демократов в сенате и палате представителей заявили о достижении сделки по этому вопросу. В частности, стороны договорились "о временной приостановке лимита долга до 31 июля 2021 года". Достигнутый сторонами компромисс предполагает снятие лимита госдолга (22 триллиона долларов) на два года. Это позволит избежать риск урезания финансирования Пентагона и других ведомств, а также временного прекращения работы федеральных ведомств в США и первого федерального дефолта.

В США достигнут установленный лимит на величину госдолга в 22 триллиона долларов. В начале 2019 года телеканал CNN со ссылкой на данные министерства финансов США сообщал, что госдолг США вырос более чем на 2 триллиона долларов за время президентства Дональда Трампа и достиг 21,974 триллиона долларов. По информации бюджетного управления конгресса (CBO), госдолг США составил 78% ВВП в 2018 году, что является самым высоким показателем с 1950 года. Отмечалось, что дефицит бюджета увеличился с 3,5% ВВП в 2017 году до 3,8% ВВП в 2018 году. По данным телеканала, в случае отсутствия эффективных действий в 2028 году госдолг может составить 96% ВВП.