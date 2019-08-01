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МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в четверг резко ускорили снижение, при этом стоимость нефти марки WTI и Brent падает на 6-7%, свидетельствуют данные торгов.

Американский президент Дональд Трамп в четверг в своём микроблоге в соцсети Twitter заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов.

По состоянию на 20.54 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 6,1% — до 61,08 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 7,15%, до 54,39 доллара за баррель. До объявления Трампа нефть дешевела на 2-3%.

Президент США Дональд Трамп в рамках встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита в Осаке говорил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме того, как сообщало агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле прошел в Шанхае 30-31 июля. Официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн отметил, что переговоры были эффективными и что переговорщики Китая и США намерены поддерживать тесные контакты в августе по вопросу организации следующего раунда торговых переговоров, запланированного на сентябрь в США.