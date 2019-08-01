МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатит вкладчикам банка "Ассоциация" (Нижний Новгород), у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, 5,7 миллиарда рублей, сообщает агентство.

"Согласно реестру обязательств АО КБ "Ассоциация" за выплатой страхового возмещения на сумму 5,7 миллиарда рублей могут обратиться около 14 тысяч вкладчиков, в том числе 750 вкладчиков — юридических лиц, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, на сумму 213 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Выплаты начнутся 8 августа через Сбербанк.

Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Ассоциация", занимавшего 170-е место в банковской системе РФ по размеру активов.

Сам банк объяснил отзыв лицензии следствием мошенничества сотрудника казначейства банка, который фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT. Акционеры банка "Ассоциация" предпринимают меры для возврата средств вкладчикам сверх гарантированных государством 1,4 миллиона рублей, в том числе привлекают кредиты, отмечал банк.