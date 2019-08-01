МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Сезонный рост спроса в Азии увел в июне часть сжиженного природного газа из Европы, что позволило "Газпрому" нарастить поставки в дальнее зарубежье, однако плановый ремонт "Северного потока" привел к снижению показателя по июлю, заявил РИА Новости замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач.

"Газпром" в четверг сообщил, что за семь месяцев экспорт компании в страны дальнего зарубежья снизился на 4,8% — до 111,5 миллиарда кубов. При этом "Газпром" уточнил показатель за июнь до 15,9 миллиарда кубов (прежняя оценка 15 миллиарда), в целом за полугодие получилось 96,2 миллиарда кубов. В итоге, как следует из данных компании, в июне экспорт "Газпрома" не снизился, а вырос в годовом выражении – на 4,6%, но в июле вновь перешел к снижению – на 3,7%, до 15,3 миллиарда кубов.

"В июле почти две недели не работал "Северный поток" в связи с плановыми профилактическими работами. А в июне резко сократилось поступление СПГ в Европу из-за сезонного увеличения спроса в Азии", — прокомментировал эксперт данные по динамике экспорта "Газпрома".

Гривач также прокомментировал влияние аномальной жары в Европе на поставки газа, допустив, что из-за этого отчасти мог произойти скачок цен на "голубое топливо" в июле. Однако в целом, по его мнению, ситуация сохранялась прежней.

"В принципе ничего особо нового на рынке Европы в июле не происходило. Спрос остается выше прошлогоднего уровня, но и цены очень низкие из-за достаточного большого предложения СПГ и аномально высоких запасов в ПХГ", — отметил Гривач.

"Был 20%-ый подъем цен на газ в середине месяца, возможно, отчасти из-за жары, так как она зачастую негативно влияет на выработку ВИЭ, и, следовательно, требуется больше традиционной электроэнергии для поддержания стабильного энергоснабжения", — добавил он.