МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором говорится о введении второго пакета экономических санкций против РФ из-за дела об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на два источника в администрации США.

Ранее члены палаты представителей США — член Демократической партии Элиот Энгел и представитель республиканцев Майкл Маккол — направили на имя президента страны письмо, в котором призвали Трампа незамедлительно ввести второй пакет санкций против Российской Федерации в связи с делом об отравлении Скрипалей.

Законодатели не исключили "корректирующих" шагов от конгресса в случае дальнейшего промедления со стороны администрации президента.

Второй блок санкций включает шесть потенциальных ограничительных мер, из которых Трамп обязан выбрать как минимум три. Две из них носят символический характер: блокирка международной финансовой помощи и запрет для банков США предоставлять кредиты российским властям.

Одна мера дипломатическая: понижение статуса двусторонних отношений.

Еще три несут потенциально серьезные последствия для экономики и бизнеса РФ. Это полный запрет на экспорт товаров из США (исключение — продовольствие и сельхозпродукция) и на импорт в Соединенные Штаты. Также предложено ввести запрет воздушного сообщения с американской стороной для государственных авиаперевозчиков РФ.

Напомним, что в середине мая текущего года заместитель госсекретаря Андреа Томпсон заявляла о том, что второй пакет санкций из-за "дела Скрипалей" уже подготовлен и направлен госсекретарю и президенту на рассмотрение.

27 августа прошлого 2018 года вступил в силу первый пакет санкций против России в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву.