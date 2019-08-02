МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в июне вырос на 1,1% по сравнению с маем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали рост показателя на 0,2%.

В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в июне вырос на 2,6%. В Евросоюзе розничные продажи в июне увеличились на 1,2% по сравнению с маем, а в годовом исчислении — на 2,8%.

Объем розничных продаж в мае в еврозоне уменьшился на 0,6%, в ЕС — на 0,7%.

Наибольший рост продаж в годовом выражении в мае был зафиксирован в Хорватии (+7,4%), в Литве и Румынии (+5,7% в обеих странах), а также на Мальте (+5,6%). Снижение было зафиксировано только в Словакии (-0,4%).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции в еврозоне в годовом выражении в июне увеличился на 0,8%, а в ЕС — на 0,9%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении выросли в еврозоне на 4,1%, в Евросоюзе — на 4,7%.