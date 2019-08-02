МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Новым генеральным директором крупнейшего уранодобывающего предприятия России "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Славского" (ППГХО, Краснокаменск, Забайкальский край, входит в урановый холдинг госкорпорации "Росатом") АРМЗ назначен Иван Киселев, сообщила пресс-служба ППГХО.

До этого Киселев был исполняющим обязанности гендиректора ППГХО.

Прежний глава предприятия Александр Глотов в конце мая нынешнего года был арестован по делу о взяточничестве. Ранее забайкальская полиция сообщала, что Глотов подозревается в получении взяток на 8 миллионов рублей за обещание устроить победу бизнесмену в тендере. По данным следователей СК, депутат совета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края VI созыва Орхан Пашаев, который является руководителем одного из местных предприятий, дал взятку гендиректору Глотову в размере 500 тысяч рублей за возможность оказания услуг по организации питания работников ППГХО.

"Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Славского", созданное в 1968 году на Стрельцовском рудном поле, занимает первое место в России по добыче урана. Добыча ведется подземным горным способом на базе действующих рудников. Переработка руды осуществляется на гидрометаллургическом заводе и на площадке кучного выщелачивания.