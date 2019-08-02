МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Заявление президента США Дональда Трампа о введении новых 10-процентных пошлин в отношении китайских товаров на 300 млрд долларов всколыхнуло рынки. Этот шаг оказался достаточно внезапным – ничто не предвещало нового витка напряженности в торговом споре. В ходе личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке Трамп говорил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. В конце июля в Шанхае завершился очередной раунд торговых переговоров сторон, который не принес ожидаемого результата. Однако, как сообщило агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары. Новый раунд переговоров запланирован на сентябрь.

В КНР в ответ на санкции заявили, что предпримут необходимые ответные меры по защите своего рынка и бизнеса, подчеркнув, что вся ответственность за последствия лежит на Вашингтоне. "Это в очередной раз доказало миру, что США говорят одно, а желают другое, и не держат свои обещания", — сказала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Потребители США пострадают от новых пошлин больше, чем производители КНР, уверили в министерстве.

США уже повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. В ответ Пекин ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

НОВЫЙ ВИТОК

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, новое повышение пошлин – очередной виток торговой войны, от эскалации которой пострадают все.

"Новые пошлины со стороны США для Китая, на наш взгляд, станут очередным ударом по экономике. Учитывая, что 10% тарифы покрывают импорт в размере 300 млрд долларов, стоит ожидать дальнейшего замедления роста ВВП Китая, так как с 1 сентября под ограничениями окажется весь товарооборот", — говорит эксперт ИФК "Солид" Вадим Кравчук.

Ранее МВФ понизил прогноз по росту ВВП Китая на 2019 год с 6,3% до 6,2%.

"Мы считаем, что если новые тарифы будут действовать с сентября и до конца года, то рост китайской экономики рискует замедлиться еще больше – до 6-6,1%", — прогнозирует Кравчук.

Главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова оценивает влияние новых пошлин на экономику КНР как умеренно негативное. В случае реализации данного сценария китайский ВВП может потерять до 0,8 п.п. на горизонте 2019-2020 гг. Китайский ЦБ в качестве мер поддержки экономики, вероятно, будет оперировать резервными требованиями для банков, снизив их до 11,5% с текущих 13,5%.

"Торговые потери Китаю пока удается компенсировать за счет других стран, перенаправляя через них товары в США и неся затраты только на логистику и переупаковку. То есть, тут экономия до 15% от действующих 25% пошлин США. В случае эскалации торговой войны, мы ждем девальвацию юаня до 7,5 юаней за доллар, что стимулирует экспорт", — полагает она.

Влияние новых пошлин на экономику США также умеренно негативное. Оно предполагает менее 1 п.п. потерь в ВВП. Никаких дополнительных действий со стороны ФРС не ожидается. "Но если США все же пойдут по сценарию с 25% пошлин на все китайские товары, то это приведет к падению ВВП США на 1,1 п.п. с вхождением в умеренную рецессию в 2020 году и к падению ВВП Китая на 1,2 п.п", — прогнозирует Крылова.

В этом случае Федрезерв пойдет на дополнительное снижение ставки к ожидаемым трем в этом и следующем годах, а Китай, вероятно, вновь простимулирует экономику 0,5 трлн долларов, а также снизит резервные требования до 10%, а ставки по 1-летним кредитам до 3,6% (сейчас 4,35%). Кроме того, ожидается умеренная девальвация юаня до 7,5 юаня за доллар.

"Тем не менее, данный сценарий мы не рассматриваем как основной, тем более, не ждем, что пошлины будут выше 25%. США, скорее, ограничатся введением 10% пошлин, это будет относительно спокойно (без коллапса) пережито рынками и экономикой", — рассуждает эксперт.

РЕАКЦИЯ РЫНКОВ

Рынки болезненно восприняли новые "вводные". После появления информации о пошлинах биржи США начали падать, и в итоге закрылись снижением. По мере открытия к ним присоединились и рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, которые по итогам торгов также продемонстрировали отрицательную динамику. Утром в пятницу эстафету подхватили европейские площадки, которые начали день с падения. Рынок акций РФ терял в начале торгов по индексам 1-2%, а индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов. Рубль усилил снижение до 65 за доллар, а курс к евро превысил 72 рубля.

"Реакция рынков – острая. Нефть Brent просела к 60 долларам за баррель. Доходности UST10 упали ниже 1,85%, а инфляционные ожидания — к минимумам этого года и вернулись к уровням 2016 года. Мы видим риски развития коррекции индекса MSCI World на 5-10% в августе с риском более сильной просадки emerging markets", — комментирует Крылова.

Негатив на мировых рынках закономерен, так как торговый спор уже нашел отражение в корпоративных отчетах компаний и макростатистике, согласен Кравчук. Меры Федрезерва по поддержке экономики имеют среднесрочный характер и не могут уберечь рынки от локальных коррекций. Кроме того, негатива добавляет сохраняющаяся неопределенность в отношении дальнейших шагов Пекина. "Он может как ухудшить ситуацию, введя новые ответные меры, так и наоборот активизировать усилия для заключения сделки, так как с начала лета никакого прогресса в переговорах не было, что многие связывают именно с пассивностью Китая", — полагает эксперт.

ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО

Именно неопределенность с дальнейшей траекторией действий США и Китая делает сложным долгосрочный прогноз. Очевидно, что 2019 год будет отмечен заметно более слабым ростом мировой экономики, нежели 2017 и 2018. В базовом прогнозе предполагается, что со следующего года начнется ускорение, но эти оценки основаны на благоприятном разрешении торгового конфликта. В противном случае замедление Китая и США является поводом для беспокойства, говорит Кравчук.

По мнению Крыловой, есть опасения, что котировки нефти Brent уйдут к 50 долларам за баррель на фоне замедления роста спроса вслед за мировой экономикой и профицита предложения. В целом она согласна с консервативными оценками как минимум по текущему году.

Что касается самого Китая, то он продолжит плавно тормозить на фоне сложной перебалансировки с внешних на внутренние источники роста. Все это накладывается на общее замедление экономики. На горизонте 2-3 лет ВВП Китая может снизиться до 4,5-5%, однако торговые войны вряд ли будут главной причиной, резюмирует эксперт.