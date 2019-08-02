МОСКВА, 2 авг — Dow Jones. Руководители Федеральной резервной системы США в среду снизили процентные ставки, сославшись на слабость роста мировой экономики, замедление торговли и спад капиталовложений компаний.

Вопрос состоит в том, насколько снижение стоимости заимствований поможет компаниям и сможет оградить их от последствий более широкомасштабного спада, причиной которого являются факторы, находящиеся вне зоны ответственности ФРС. Политика центрального банка может оказаться не столь эффективным инструментом, если компании отказываются инвестировать в основном из-за сомнений относительно перспектив торговых отношений, отмечают аналитики. ОБЗОР: Китайский юань упал до самого низкого уровня с начала 2019 г

"Реальной проблемой мировой экономики является неопределенность торговых перспектив, и денежно-кредитная политика мало чем тут может помочь", — отметила Кэтрин Манн из Citigroup Inc.

Компания Titan Steel Corp. из Балтимора сообщает об ослаблении активности, которое произошло после того, как президент США Дональд Трамп принял решение о введении пошлин на импорт стали в прошлом году. Этот шаг перечеркнул все положительные стороны осуществленного в 2017 году снижения налогов для компаний.

Пошлины являются "абсолютным злом", отмечает Билл Хаттон, президент Titan Steel Corp., так как компания покупала сталь не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. Она также экспортирует изделия из стали, которые теперь также облагаются пошлинами, введенными другими странами в ответ на санкции со стороны США.

"Неопределенность – главный враг долгосрочного планирования и капиталовложений. Кто знает, как изменится в будущем торговая политика", — сказал он.

Администрация Трампа считает пошлины главным рычагом давления на другие страны в сторону подписания новых торговых соглашений.

Политика США затрудняет оценку перспектив спроса и принятие решений о приобретении машин и оборудования на три-пять лет вперед. Это заставляет компанию с осторожностью строить планы относительно найма, добавляет Хаттон. США и Китай готовят подножку всей мировой экономике

Он больше обеспокоен слабостью спроса со стороны стран Азии и Европы, чем стоимостью заимствований на внутреннем рынке США. "Для нас все очень нестабильно за рубежом, но мы все же рады любому снижению процентных ставок. Оно помогает, конечно, мы вынуждены занимать средства, как и все компании, и это (снижение ставок) делает наши кошельки более пухлыми", — говорит Хаттон.

Снижение стоимости заимствований может помочь тем компаниям, чей уровень долга слишком высок, особенно если речь идет о производственном секторе или весьма чувствительном к процентным ставкам секторе строительства. Снижение процентных ставок позволит им привести в порядок собственные балансы, считает Констанс Хантер, главный экономист KPMG.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в среду выразил несогласие с мнением о том, что низкие ставки не окажут поддержку экономике. "Я своими глазами вижу, что наша политика поддерживает экономическую активность, а также укрепляет доверие домохозяйств и компаний", — отметил он.

Определяя диапазон процентных ставок, руководители ФРС сталкиваются с теми же проблемами, с которыми сталкиваются главы компаний: им приходится выбирать между двумя сценариями развития событий: скорым разрешением торговых конфликтов и длительным периодом неопределенности.

"У нас не так много опыта реагирования на мировые торговые конфликты", — сказал Пауэлл.

В начале мая руководство ФРС полагало целесообразным сохранять выжидательную позицию в отношении процентных ставок, но вскоре Трамп заявил о намерении повысить пошлины на китайские товары после срыва переговоров с Пекином. Федрезерв придержит ставки с оглядкой на экономику

Затем он поделился планами о введении пошлин на импорт товаров из Мексики в рамках борьбы с нелегальной миграцией. Но эти пошлины были отменены прежде, чем они вступили в силу.

"В апреле и мае все считали, что экономика восстановится во второй половине года, торговые войны должны были стихнуть, а не разгореться вновь. Теперь же мир вокруг нас изменился", — сказал Марк Коста из Eastman Chemical Co. "Мало что указывает на восстановление экономики во второй половине года", — добавил он.

Продажи держались на хорошем уровне до "резкого замедления" в июне, в преддверии встречи Трампа и главы КНР Си Цзиньпина в рамках саммита Большой двадцатки, сказал Коста. "Люди напряженно ожидали результатов этой встречи, а также приняли решение сокращать запасы и уменьшать заказы на фоне создавшихся рисков", — отметил он. Лидеры двух стран во время саммита договорились перезапустить переговоры о торговле.

В четверг Трамп заявил о намерении ввести с 1 сентября дополнительные пошлины в размере 10% на импорт китайских товаров на сумму 300 млрд долларов США, так как переговоры в Шанхае не были достаточно успешными. В новый список облагаемых пошлинами товаров в этот раз в основном входят потребительские товары. Эксперты оценили, какие "черные лебеди" могут обвалить рубль в августе

Рост активности в производственном секторе США в июле замедлился четвертый месяц подряд, достигнув самого низкого уровня почти за три года. Об этом свидетельствует отчет Института управления поставками (ISM), представленный в четверг. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы в июле упал до 51,2 против 51,7 в июне. Значения ниже 50 указывают на рост активности, тогда как значения ниже 50 означают ее спад.

Министерство торговли США на прошлой неделе сообщило о падении капиталовложений компаний во 2-м квартале на 0,8% годовых с учетом коррекции на сезонные колебания. Это представляет собой самый слабый показатель с конца 2015 года.

В Детройте компании, производящие автомобили, надеются на то, что снижение процентных ставок сможет затормозить падение продаж новых автомобилей, которые вскоре могут оказаться ниже 17 млн впервые с 2014 года. Продажи новых автомобилей в США снижаются по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года уже в течение шести месяцев подряд, сообщают в Cox Automotive.

Падение продаж автомобилей влечет за собой широкомасштабные последствия. Уолтер Чарен, президент рекламного агентства Charen Group, обслуживающего автодилеров, сообщает о снижении активности в этом году.

"Когда предприятия розничной торговли сталкиваются с падением продаж, они прежде всего сокращают расходы на маркетинг", — сказал он. Одним из опережающих индикаторов ослабления продаж являются скидки, предоставляемые компаниями, размещающими рекламу на билбордах, продавцам автомобилей.

По словам Чарена, снижение ставок ФРС на четверть процентного пункта не сможет развернуть тренд падения продаж, но вот повторное снижение ставок может. "Это внесет серьезные изменения в ежемесячный бюджет некоторых людей", — сказал он.

Принятое в январе решение ФРС о том, чтобы взять паузу в повышении ставок, за которым последовало снижение ставок по ипотеке, уже оказывает позитивное влияние на рынок жилья.

"Рынок в целом чрезвычайно чувствителен к повышению ставок, так как многие из тех, кто покупают дома, едва могут себе их позволить", — считает Гленн Келман из Redfin. Когда ставки выросли в прошлом году, покупатели прекратили искать жилье.

"Многие не осознают масштабов коррекции, которую мы наблюдали во 2-ой половине 2018 года", после того как ставки по ипотеке достигли 5%, отметил Келман. Продажи "незамедлительно подскочили, как только ФРС изменила подход к процентным ставкам".

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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