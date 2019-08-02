МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Безработица в США в июле сохранилась на уровне предыдущего месяца в 3,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 164 тысячи, сообщает министерство труда страны.

Показатель по безработице совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер. При этом ожидалось, что число рабочих мест выросло на 160 тысяч.