МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 0,2 миллиарда долларов, или на 0,3% по сравнению с показателем мая, до 55,2 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что дефицит торгового баланса в США в отчетном месяце уменьшился до 54,6 миллиарда долларов с первоначального показателя мая в 55,5 миллиарда. Показатель дефицита мая был пересмотрен до 55,3 миллиарда долларов.

В том числе, дефицит внешней торговли товарами США в июне снизился по отношению к маю на 0,8 миллиарда долларов, до 75,1 миллиарда, а профицит по статье услуг сократился на 0,6 миллиарда долларов — до 20 миллиардов.

Объем общего экспорта в июне составил 206,3 миллиарда долларов, что на 4,4 миллиарда меньше показателя мая. Импорт за месяц составил 261,5 миллиарда долларов, снизившись на 4,6 миллиарда в месячном выражении.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).