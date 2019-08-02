МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июле, по окончательной оценке, вырос до 98,4 пункта с уровня июня в 98,2 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали рост индикатора до 98,5 пункта.