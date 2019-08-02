МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Президент США Дональд Трамп снова продемонстрировал свои возможности влиять на рынок нефти через Twitter. В разгар проведения переговоров между США и Китаем о торговых отношениях американский президент написал в своем аккаунте в соцсети о китайских обещаниях, которые не выполнил его "друг президент Си". По словам Трампа, Китай не купил "сельскохозяйственную продукцию из США в большом количестве". Кроме того, "друг Си" обещал прекратить продажу фентанила (опиоидный анальгетик) в США, но этого не произошло, поэтому много американцев продолжают умирать.

"Торговые переговоры продолжаются, и во время переговоров США введут с 1 сентября небольшую дополнительную пошлину в 10% на оставшиеся товары и продукцию из Китая стоимостью 300 млрд долларов. Это не включает (товары на – ред.) 250 млрд долларов, на которые уже наложена пошлина 25%", — написал Трамп в Twitter.

Президент США в свойственной манере – не по официальны каналам, не через СМИ, а через Twitter – сообщил общественности о дате начала полномасштабной торговой войны с Китаем. Все китайские товары, поставляемые в США, с 1 сентября будут облагаться пошлинами – небольшой, всего 10%.

После появления этого "твита" цены на нефть рухнули – в моменте падали более, чем на 8%. В конце торговой сессии котировки WTI упали ниже 55 долларов за баррель, Brent – ниже 61 доллара за баррель. "Твит" Трампа появился в виртуальном пространстве, когда на нефтяном рынке царят ожидания замедления мировой экономики. Кроме того, определенную нервозность привнесло решение Федерального резерва США, который снизил ключевую ставку всего на 0,25%. При этом, глава Федерального резерва Джером Пауэлл сообщил, что снижение ставки не означает возобновление политики количественного смягчения – вливания дополнительных денежных средств в экономику.

Кроме того, несмотря на значительное сокращение запасов нефти в США за последние недель, на нефтяном рынке по-прежнему ожидается превышение предложения над спросом в 2020 году – в первую очередь из-за замедления темпов роста спроса на энергоносители.

"ДЖЕНТЛЬМЕНСКОЕ" СОГЛАШЕНИЕ НАРУШЕНО

Эксперты опасаются, что эскалация торговой войны с Китаем может крайне негативно отразиться на мировой экономике и привести к глобальной рецессии. По китайской традиции Пекин не спешит с ответом, но уступать давлению США не собирается.

Провал переговоров об условиях торговли между США и Китаем в мае привел ко взаимному увеличению пошлин с 10% до 25%, но это не обвалило сырьевые и фондовые рынки, поскольку в июне во время проведения саммита G20 в Осаке Трамп и Си Цзиньпин заключили "джентельменское" соглашение о перемирии в торговой войне.

Однако "твит" Трампа нарушил "джентельменское" соглашение, что стало неожиданностью для участников нефтяного рынка – и не только. Ряд экспертов полагают, что Трамп блефует и хочет оказать давление на "друга Си", сломить волю к сопротивлению и добиться уступок от китайской стороны. Вашингтон дал Пекину месяц, чтобы подумать о последствиях, если весь экспорт китайских товаров в США будет обложен налогами.

Пекин не подвержен капитулянтству и не подает признаков слабости. Замедление темпов роста китайской экономики не может не влиять на позицию Си Цзиньпина, но хорошо знающие китайского лидера политики утверждают, что для него уступить давлению Трампа представляет больший риск, чем негативные последствия для китайской экономики после введения пошлин на все товары, которые Китай экспортирует в США.

"Твиты" Трампа становятся крайне негативным фактором для всех экспортеров нефти.

"ДРУГ СИ" ДЕРЖИТ УДАР

Торговая война с США не нанесла серьезного урона экспортно-ориентированной экономике Китая. Профицит торговли Китая в июне 2019 года вырос до 50,98 млрд по сравнению с 40,91 млрд в июне прошлого года. Важнейший для Китая экономический показатель оказался самым высоким с декабря прошлого года и значительно лучше, чем консенсус-прогноз экспертов – 44,65 млрд.

При этом, в июле профицит торговли Китая с США вырос на 11% относительно мая, достигнув 29,92 млрд.

В январе — июне 2019 года профицит торговли США увеличился на 5% в годовом исчислении, составив 140,48 млрд.