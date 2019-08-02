ЛОНДОН, 2 августа — Dow Jones. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его Консервативная партия проиграли местные выборы в сельской местности страны. В результате этого большинство в парламенте у нового лидера составляет лишь одно место.

Это поражение означает, что теперь Джонсон крайне уязвим в случае несогласий в своей партии, что может фатально подорвать стратегию Brexit и даже поставить под угрозу его премьерство.

Некоторые консерваторы в парламенте угрожают свергнуть правительство Джонсона, если он реализует свое обещание вывести Великобританию из Евросоюза без соглашения, которое могло бы смягчить последствия выхода из ЕС 31 октября, если лидеры ЕС откажутся согласовать новый документ. Если это произойдет, то Джонсон может назначить новые всеобщие выборы на осень.

Избиратели в сельской местности Уэльса, в Бреконе и Рэдноршире, в четверг пришли на выборы нового депутата после того, как кандидат от консерваторов был отстранен в результате обвинений в мошенничестве.

Заурядные в обычных условиях выборы приобрели чрезвычайную важность, учитывая слабый контроль нового премьера в парламенте. Это также стало первой лакмусовой бумагой, указывающей на привлекательность для избирателей обещаний Джонсона выйти из ЕС "без условий и оговорок".

Выборы в Бреконе выиграла Джейн Доддс, член Либерально-демократической партии, которая выступает против выхода из ЕС. Она получила 44% голосов. Вторыми пришли консерваторы. Лейбористы, основная оппозиция, потерпели поражение, получив четвертое место и уступив Партии Brexit, руководимой Найджелом Фараджем, старейшим евроскептиком.

Это поражение означает, что у Джонсона по-прежнему есть трудности с осуществлением своих планов по выходу из ЕС через законодателей, которые сильно расколоты по вопросу о том, какими будут новые взаимоотношения с ЕС или следует ли вообще выходить из блока. Не имея прочного большинства, Консервативная партия Джонсона удерживает власть благодаря поддержке Демократической юнионистской партии из Северной Ирландии, которая выступает за Brexit.

Джонсон неоднократно говорил, что он не хочет проводить досрочные выборы, пока не реализует разрыв с ЕС.

Однако, учитывая шаткое положение в парламенте, некоторые наблюдатели считают, что премьер готовится к всеобщим выборам. Они указывают на присутствие у Джонсона группы опытных политтехнологов, например, Доминика Каммингса, главы его штаба, а также похожее на перевыборное турне в Великобритании, которое проводится с тех пор, как премьер-министр вступил в должность на прошлой неделе.

Несмотря на поражение в Бреконе, некоторые считают, что Джонсон назначит выборы в надежде обеспечить надежное большинство, а это связано с высоким стратегическим риском, который может иметь негативные последствия.

"Расчет (Даунинг-Стрит) 10 на то, что они пойдут к людям и получат большинство", — говорит Ананд Менон, профессор политических наук в Королевском колледже Лондона.

Действительно, поражение в Бреконе не может быть надежным индикатором результатов всеобщих выборов. Консервативный кандидат был тем же человеком, которого избиратели изгнали за мошенничество. Соглашение между победившими либеральными демократами и другими партиями, выступающими за членство в ЕС, обеспечило то, что Доддс оказалась единственным заметным кандидатом, выступающим против Brexit.

Опросы общественного мнения показывают, что консерваторы при Джонсоне добились убедительного преимущества против лейбористской партии после того, как он вступил в должность. Опрос, проведенный Ipsos Mori 20 июля, показывает, что консерваторы получили 34% голосов, что на 10 пунктов больше, чем у лейбористов. Но опрос также показывает, что она уступила значительную часть голосов Партии Brexit Фараджа, затруднив обеспечение убедительного большинства в парламенте.

— Автор Jason Douglas, jason.douglas@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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