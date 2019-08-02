МОСКВА, 2 авг /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал пакет из трех законов об обновленном механизме специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0). Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Первый закон в целях развития высокотехнологичного производства и стимулирования замещения импорта вносит изменения в закон "О промполитике в РФ" в части уточнения предмета СПИКа, введения конкурсного отбора его участников и увеличения предельного срока действия такого контракта. Предметом заключения СПИКа теперь будет разработка и внедрение современных технологий, перечень которых утвердит кабмин, а не создание, модернизация и освоение производства промышленной продукции, как было ранее.

Максимальный срок действия СПИКа увеличивается с 10 до 15 лет для проектов с объемом инвестиций не выше 50 миллиардов рублей, до 20 лет — с инвестициями свыше 50 миллиардов. При этом отменяется ограничение срока предоставления налоговых льгот (сейчас до 2025 года) и исключается требование минимального объема инвестиций для возможности претендовать на заключение СПИКа.

Второй закон вносит изменения в Налоговый кодекс, допускающие применение льготы по налогу на прибыль для участников СПИКа (нулевая ставка налога, зачисляемого в федеральный бюджет; пониженная — в бюджеты субъектов РФ) в течение всего срока действия контракта. При этом пониженные ставки налога, зачисляемого в бюджеты регионов, установленные их законами для организаций, заключивших СПИК без участия РФ до 1 января 2019 года, действуют до налогового периода, в котором действие такого контракта прекращено или он расторгнут.

Одновременно предусматривается раздельное регулирование региональных инвестпроектов и СПИКов и ведение раздельного учета доходов и расходов инвесторов. Третий закон вносит изменения в Бюджетный кодекс, позволяющие предоставлять в рамках СПИКов бюджетные субсидии на долгосрочной основе, более чем на один бюджетный период. Изменения, вносимые в закон о промполитике и БК, вступают в силу через 10 дней после официального опубликования законов, а в НК – по истечении одного месяца после опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

Принятие этого пакета будет способствовать развитию конкуренции в процессе реализации СПИКов и привлечению долгосрочных негосударственных инвестиций в проекты, предусматривающие внедрение современных технологий. Усовершенствованный инструмент СПИКов будет сфокусирован на разработке и трансфере технологий. Фактически, вектор сместится от решения преимущественно инвестиционных задач в сторону развития и передачи новых технологических компетенций, пояснял ранее глава Минпромторга Денис Мантуров.