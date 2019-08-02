МОСКВА, 2 авг /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продляет для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующий закон был разработан правительством РФ. Документом предлагалось изменить критерий нуждаемости семей (величину среднедушевого дохода) при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого или второго ребенка с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем субъекте.

Одновременно для таких семей вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от 1,5 до 3 лет в размере регионального прожиточного минимума. В настоящее время размер пособия для детей старше 1,5 лет составляет 50 рублей.

Законом также до трех лет со дня рождения ребенка увеличивается срок, в течение которого можно подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого или второго ребенка.