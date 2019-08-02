МОСКВА, 2 авг /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до 4,8% с 8% ставку НДПИ при добыче редких металлов, которые образуют собственные месторождения или добываются попутно с редкими металлами. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

При этом для отдельных видов редких металлов будет применяться пониженный коэффициент 0,1 к ставке налога на первые 10 лет с момента начала добычи.

Эти налоговые каникулы предусмотрены для 22 видов редкоземельных металлов, имеющих стратегическое значение для национальной экономики и безопасности, пояснял ранее замминистра финансов РФ Илья Трунин. Поскольку добыча редких металлов в настоящее время в РФ практически не ведется, выпадающие доходы бюджетов в связи с принятием законопроекта будут минимальные и не превысят 250 миллионов рублей в год, заверял замминистра.

Для целей налогообложения к редким металлам закон относит литий, рубидий, цезий, бериллий, стронций, кадмий, скандий, редкоземельные металлы (иттрий и лантаноиды), индий, таллий, галлий, титан, германий, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, висмут, селен, теллур, рений.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.